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Оптимальная среднебюджетная игровая сборка в 2020 году на процессоре от AMD

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Основной упор при сборке сделан в сторону максимальной производительности при ограниченном бюджете в 1000 долларов. Комплектующие будут подбираться в совокупности по нескольким критериям: производительность-хорошие отзывы-невысокая цена. Итак, начинаем!

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Процессор AMD Ryzen 5 3600 BOX в данный момент можно приобрести за 14690 рублей. Рекомендую брать именно версию BOX (кулер в комплекте), даже в том случае, если Вы собираетесь приобретать башенный кулер, так как гарантия на OEM версию всего 12 месяцев, а на версию в "боксовом" исполнении 36 месяцев. Сам по себе процессор получился крайне удачным за относительно небольшие деньги. За чуть менее чем 15 т.р. мы получаем 6 ядер и 12 потоков, функционирующих  на частоте 3,6 ГГц, которая в режиме Turbo увеличивается до 4,2 ГГц. За счет этого повышается и производительность всей системы.


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Материнская плата GIGABYTE B450M DS3H за 4560 рублей отлично подойдёт для нашей сборки. Невысокая цена, поддержка Ryzen 5 3600 "прямо из коробки", соответственно не нужно заморачиваться с прошивкой BIOS, 4 слота под оперативную память и наличие разъема SSD M.2. Гарантия так же 36 месяцев.

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Оперативная память CRUCIAL Ballistix Sport LT BLS2K8G4D30AESBK DDR4 - 2x 8Гб 3000 так же будет отличным и сбалансированным вариантом за 5490 рублейВ данной памяти установлены чипы Micron E-Die, которые очень хорошо разгоняются вплоть до 3600 МГц и выше. 2 слота останутся свободными на случай дальнейшего апгрейда. Пожизненная гарантия 997 месяцев.

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Видеокарта GIGABYTE nVidia GeForce RTX 2060SUPER, GV-N206SWF2OC-8GD, 8Гб, GDDR6, OC неплохое предложение за 28990 рублей, сможет обеспечить хороший fps в современных играх, а так же насладиться технологией трассировки лучей. Гарантия 36 месяцев.

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В качестве жёсткого диска хорошим выбором станет SSD накопитель WD Blue WDS500G2B0B 500Гб, M.2 2280, SATA III всего за 4490 рублей, который порадует хорошими скоростями чтения/записи 560 Мб/с и 530 Мб/с соответственно. Объёма в 500Гб хватит для установки 5-10 очень требовательных и тяжёлых игр. Гарантия 60 месяцев.


Блок питания для нашей сборки нужен от 500W, но всё же рекомендую брать с запасом, например,THERMALTAKE Smart RGB 700 мощностью 700W за 3630 рублей, так как при высокой нагрузке он будет работать не на всю мощность, и как следствие - будет меньше шума. Блок питания имеет сертификат 80 PLUS, что несомненно делает его ещё более привлекательным для покупки. В качестве бонуса есть приятная для глаз RGB подсветка, с несколькими режимами работы, которую можно полностью отключить. Гарантия 84 месяца.

Ну, и последнее, что осталось подобрать - это корпус. Отдадим дань моде и возьмём корус с прозрачным боковым стеклом и RGB подсветкой. Например, AEROCOOL Cylon ATX  всего за 2790 рублей. Гарантия 12 месяцев.

Итог: За 64640 рублей мы получаем высокопроизводительную и гармоничную игровую сборку, которая потянет все современные игры на высоких-ультра настройках и будет актуальна в ближайшие 2-3 года.

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Оптимальная среднебюджетная игровая сборка в 2020 году на процессоре от AMD
N1ghtwish
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О, нефигасебе, еще и в 5й батле бывает черной экран, да ты прикалываешься просто, ибо это самая что не на есть АМДшная игра (не смотря на курирование со стороны нвидии).
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Оптимальная среднебюджетная игровая сборка в 2020 году на процессоре от AMD
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