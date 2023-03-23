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Counter-Strike 2 получает движок Source 2 и готовится к запуску летом 2023 года

Если вы хотите окунуться в CS2 вам может повезти - игроки уже добавляются в ограниченный тест на основе "ряда факторов" включая недавнее время игры в CS:GO, фактор доверия, и репутацию учетной записи Steam.
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Counter-Strike - одно из старейших и наиболее уважаемых имен в онлайн-играх FPS. С сотнями тысяч игроков в любой момент времени она остается одной из самых популярных соревновательных онлайн-игр и одной из крупнейших киберспортивных игр.

Counter-Strike 2 выглядит скорее как эволюция Counter-Strike: Global Offensive, чем как новая игра.

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Source 2 - это полностью современный игровой движок со всеми вытекающими последствиями включая передовые сетевые возможности, физический рендеринг и несколько довольно впечатляющих визуальных эффектов. Отличительной чертой являются новые эффекты дымовой гранаты основанные на динамических частицах; облака дыма взаимодействуют с физическими эффектами в игровом мире, и они реалистично воздействуют на освещение.

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Кроме того Valve проводит пересмотр каждой карты в игре. Существует три класса изменений карты: классические карты, обновленные и полностью переработанные. Классические карты - самые популярные карты из CS:GO - в качестве примера Valve приводит Dust II. Они претерпели минимальные изменения, за исключением обновления от более темного стиля CS:GO к более яркому виду в CS2. 


На обновленных картах не будет много изменений влияющих на игровой процесс, но они были полностью обновлены до уровня Source 2 включая физические параметры с реалистичным освещением и отражениями. Демонстрацией этой категории является классическая DE_Nuke, которая фантастически выглядит в новой системе освещения.

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Наконец некоторые карты будут полностью переработаны. Эти карты не просто используют преимущества системы освещения и материалов движка Source 2, но фактически были полностью переработаны со всеми новыми активами которые используют все графические функции Source 2.

На сайте предварительного просмотра игры есть параллельные сравнения, и ясно, что Valve делает карты ярче чтобы улучшить видимость и ускорить игру. Это решение без сомнения будет спорным, но ожидайте, что изменения художественного стиля будут менее радикальными, чем кажется на первый взгляд.


Новая система сетевого кода которая больше не основана на фиксированной дискретной частоте "тиков" будет иметь отношение к игровому процессу. Valve предоставила мало информации о том как именно это работает на техническом уровне, но по-видимому "архитектура обновления подтиков" CS2 позволяет серверам "узнавать точный момент начала движения, выстрела или броска гранаты". 

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Это очень многообещающе, так как многие игроки с нетерпением ждали обновления игры которое улучшит тикрейт (и следовательно точность) серверов CS:GO.

Игрокам с сотнями или тысячами часов в CS:GO не нужно беспокоиться о своих огромных коллекциях, потому что каждый предмет в CS:GO переносится в CS2 с обновленными моделями и материалами. Точно так же были полностью переработаны маркеры попаданий, кровь, эффекты окружающей среды и даже пользовательский интерфейс игры, чтобы улучшить как визуальную точность так и влияние игрового процесса.

Чтобы узнать были ли вы выбраны на тест загрузитесь в CS:GO и посмотрите есть ли у вас кнопка "ЗАПИСАТЬСЯ" в главном меню. Если вы этого не сделаете вы можете быть добавлены в тест позже, или будете ожидать выпуска CS2 летом 23 года.

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