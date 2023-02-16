Самые большие изменения в патче связаны с вылетами игры.

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Hogwarts Legacy - очень хорошая игра, но не без проблем. Как и практически любой другой крупный выпуск AAA игры в наши дни, он запускался со значительными техническими проблемами на ПК и изрядной долей недостатков на консолях. Что ж, первый патч здесь, и он призван сгладить некоторые из самых серьезных шероховатостей.

Устранен распространенный сбой из-за пропуска роликов, а также другой сбой, связанный с расписанием NPC. Исправлено несколько «редких» аварийных событий, в том числе одно, связанное с возрождением NPC в мире, и другое, связанное с появлением мировых событий.

Другие обновления включают исправление ошибки, останавливающей прогресс, из-за которой сообщения совы не запускали должным образом связанные с ними квесты, еще одно исправление для самозатирания автосохранений и различные исправления графических аномалий. Этот патч также устраняет серьезную утечку памяти, связанную с глобальной системой освещения.





Что касается изменений для ПК, то исправлена ошибка, о которой мы упоминали ранее, из-за которой генерацию кадров DLSS 3 нельзя было переключить, если было отключено суперразрешение. Кроме того, больше нет необходимости в настройке конфигурации RTAO; теперь значения по умолчанию должны быть значительно более разумными, и те поврежденные текстуры, о которых мы упоминали, больше не должны отображаться. Разработчики, по-видимому, улучшили производительность компиляции шейдеров, что должно помочь с заиканиями, но наше неофициальное тестирование вчера вечером показало, что это то же самое или даже хуже, если что.

Есть любопытное примечание к патчу, в котором отмечается, что графические процессоры NVIDIA «имеют более низкую частоту кадров по сравнению с AMD», по-видимому, из-за какой-то ошибки. Ваш автор на самом деле не заметил улучшения производительности, но он, как правило, ограничен процессором с его Ryzen 7 5800X3D и RTX 4080 в любом случае с включенным DLSS на 4K. Если у вас все еще есть проблемы, вы можете прочитать наш пост о настройках, чтобы улучшить производительность Наследия Хогвартса.

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Патч уже вышел для пользователей платформ Steam, Epic Games и Xbox, но еще не вышел для PlayStation 5. Судя по всему, патч для PS5 пришлось отложить на несколько дней из-за «нескольких дополнительных проблем» - Разработчики говорят, что планирует выпустить патч для версии PS5 «позже на этой неделе».