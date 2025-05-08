Компоновка задней панели будущей линейки iPhone 17 похожа Google Pixel 10
Компоновка задней панели iPhone уже давно стала предметом насмешек, хотя большая ее часть удачно расположена, в отличие от вызывающих трипофобию камер. Теперь когда Apple по-видимому решила буквально навести порядок в ситуации с камерой Air, шутки о том, что бренд задающий тренды, идет по чужим стопам - особенно в отношении дизайна продуктов, - просто сочиняются сами собой.
Помимо компоновки камеры в саркастическом видео Google в качестве примеров упоминаются Nightsight, Magic Eraser и виджеты домашнего экрана от Apple. Легко высмеивать Apple за то, что она регулярно копирует инновационные идеи, имитирующие функции конкурентов, но столь же легко забыть, что успехи Купертино в области мобильных технологий возможно основаны на реализации этих идей гораздо лучше, чем у их создателей.
Специалисты Apple по пользовательскому интерфейсу также являются экспертами в обеспечении единообразия интерфейса iOS, чего фрагментированный рынок Android - или даже сам интерфейс Pixel, - не может добиться.
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