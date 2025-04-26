Прогнозируемая топовая модель Radeon RX 9080M использует Navi 48 с 64 вычислительными блоками и 4096 шейдерными блоками, а также 16 ГБ памяти GDDR6, и таким образом будет соответствовать AMD Radeon RX 9070 XT в настольном ПК. Разумеется, как максимальные тактовые частоты, так и TDP/TGP будут находиться в значительно более низком диапазоне.

В рамках официального доклада на выставке Computex 2025, где как ожидается также будут представлены Radeon RX 9060 XT и 9060, AMD также может предоставить первую информацию о мобильных моделях с архитектурой RDNA 4. Технические характеристики уже были обобщены VideoCardz.