AMD выпустит Radeon RX 9000M вслед за Radeon RX 9070 XT и 9070
Прогнозируемая топовая модель Radeon RX 9080M использует Navi 48 с 64 вычислительными блоками и 4096 шейдерными блоками, а также 16 ГБ памяти GDDR6, и таким образом будет соответствовать AMD Radeon RX 9070 XT в настольном ПК. Разумеется, как максимальные тактовые частоты, так и TDP/TGP будут находиться в значительно более низком диапазоне.
В рамках официального доклада на выставке Computex 2025, где как ожидается также будут представлены Radeon RX 9060 XT и 9060, AMD также может предоставить первую информацию о мобильных моделях с архитектурой RDNA 4. Технические характеристики уже были обобщены VideoCardz.
Теги
Лента материалов
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила