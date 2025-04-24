Учитывая популярность портативных систем, таких как Nintendo Switch и Steam Deck от Valve, неудивительно, что Sony хочет принять участие в этом.

У Sony есть обширная библиотека игр и вместе с облачным геймингом, портативная консоль, которая может запускать игры Playstion изначально, может стать привлекательным вариантом для поклонников платформы.

Согласно слухам PS6 может также быть оснащена самым мощным специализированным консольным кристаллом AMD, когда она выйдет. Хотя дата выпуска неизвестна, временные рамки 2027 или 2028 кажутся разумными. Sony работала вместе с AMD над разработкой APU и PSSR-масштабирования Playstation, наряду с собственным FSR 4 от AMD.

Playstation Portal оказалась довольно популярной и также получила различные важные обновления, которые отделяют ее от консоли PS5. Она может играть в игры независимо от PS5 и не нуждается в привязке к консоли, что обеспечивает игровой комфорт.

Текущие слухи предполагают, что PS6 будет платформой состоящей из более чем одного устройства.