Директор студии Амир Рао сообщает, что "Мы действительно очень хотим, чтобы наши игры работали со скоростью 60 кадров в секунду, и с мощностью Nintendo Switch 2 мы знаем, что сможем вывести некоторые графические функции на новый уровень".

Игра уже находится в раннем доступе на ПК около года, получив несколько обновлений игрового процесса и контента с момента ее первоначального появления. На данный момент нет официальной даты, когда Hades II станет доступна на Switch 2, хотя скорее всего это произойдет в 2025 году. Между тем владельцам PlayStation 5 и Xbox Series X|S не стоит беспокоиться, так как она скорее всего выйдет на этих платформах позже.