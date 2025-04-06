Главный герой Аджай Гейл также недавно скромно облачился в набедренную повязку. Многим это показалось негласной цензурой.

Сообщество быстро начало анализировать возможные причины и заподозрило связь с недавней экспансией Ubisoft на азиатский рынок. В тот же день Far Cry 3 также был тайно обновлен, что вызвало новые спекуляции. Но затем пришло разъяснение: Ubisoft высказалась на Reddit и через X. Компания заявляет, что это была техническая ошибка. Файлы японской версии игры, подвергшейся цензуре из-за региональных ограничений, были по ошибке интегрированы в мировую версию Far Cry 4 в Steam.

Вскоре после того, как о проблеме стало известно, последовало еще одно обновление, исправившее ошибку. Вернулась и обнаженная женщина, и нагота Аджая - к радости поклонников. Ubisoft подчеркнула, что не планирует цензурировать Far Cry и что инцидент был простой ошибкой при распространении. Если после последнего патча вы все еще видите подвергнутый цензуре контент, вам следует перезапустить Steam и проверить наличие обновлений.

Этот досадный глюк цензуры, который некоторые игроки презрительно окрестили "Падением болванов", показывает, насколько чувствительным может быть игровое сообщество к необъяснимым изменениям. Тот факт, что Ubisoft смогла быстро исправить ошибку и открыто проинформировала об этом, должен был успокоить многих игроков. Будем надеяться, что будущие обновления будут лучше контролироваться - особенно для игр с культовым статусом.