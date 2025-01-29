В целом мы не рекомендуем видеокарты с 8 ГБ памяти в 2025 году, но если ваш бюджет не позволяет большего и у вас есть сценарии использования, где 8 ГБ памяти достаточно, вы можете сэкономить несколько тут несколько долларов. В качестве бонуса ожидается, что обе карты будут выпущены довольно близко друг к другу в марте или апреле, что станет улучшением по сравнению с серией RTX 4000. В таком случае вопрос ценообразования останется открытым, и нам остается только надеяться, что доплата за Geforce RTX 5060 Ti останется приемлемой.

Технические данные Geforce RTX 5060 и 5060 Ti уже облетели весь мир: предполагается, что обе карты получат GDDR7 с 28 ГТ/с, но это касается только GB206 со 128 битной шиной. На данный момент количество вычислительных ядер не изменилось - 4608 единиц. Если бы все это - включая тактовые частоты оказалось правдой, в первую очередь можно было бы выбрать 8 или 16 ГБ памяти. Из-за конфигурации модуля это может немного повлиять на показатель TDP, который в настоящее время оценивается в 170 Вт для обеих моделей.