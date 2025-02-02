Компания отреагировала на сообщение VideoCardz и продемонстрировала Powercolor Red Devil Radeon RX 9070 XT, чтобы подчеркнуть то, что теперь подтвердила сама AMD. Две готовящиеся к выпуску видеокарты RDNA 4 уже были отправлены в розничные магазины, однако начало продаж было отложено. Первоначально выход на рынок должен был состояться 23 января, и теперь Gplay делает то же самое.

Несколько удивительно, что теперь ритейлер также говорит о ранее предложенных ценах на Radeon RX 9070 XT и Radeon RX 9070, называя их явной ошибкой из-за ожидаемой производительности.

"Задержка начала продаж Radeon RX 9070 и Radeon RX 9070 XT создала неопределенность. Эти карты должны выйти на рынок по цене, значительно превышающей цену Radeon RX 7800 XT, и близкой к цене Radeon RX 7900 XT, что не имеет особого смысла." - Gplay.

VideoCardz по-видимому напрямую связался с болгарским ритейлером и опубликовал дополнительные заявления Gplay, которые по словам веб-сайта были "точно переведены".

"Например сообщалось, что Radeon RX 9070 XT будет стоить примерно на 500 болгарских левов дороже, чем Radeon RX 7900 XT, при этом предлагая лишь немного лучшую производительность." - Gplay.

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Затем сам сайт обобщает эксклюзивно полученную информацию о первоначально запланированных ценах Radeon RX 9070 XT и Radeon RX 9070.

"На основании полученной нами и точно переведенной информации изначально планировалось, что видеокарты будут продаваться по цене около 899 долларов за Radeon RX 9070 XT и 749 долларов за Radeon RX 9070, а дата запуска - 23 января." - VideoCardz.

Ссылаясь на отчет VideoCardz, сам ритейлер также появился в видеоролике на YouTube перед репортажем VideoCardz с розничной упаковкой Powercolor Red Devil Radeon RX 9070 XT.

Тем временем AMD официально подтвердила, что Radeon RX 9070 XT и Radeon RX 9070 выйдут в продажи в марте, но две видеокарты RDNA 4 до сих пор не были официально представлены на анонсированном мероприятии.