Компания Ford Motors анонсировала новый EcoBoost Mustang под названием Mustang RTR. Это сотрудничество (или точнее совместное творение) с чемпионом по дрифту и владельцем RTR Vehicles Воном Гиттином-младшим, которое привело к созданию автомобиля, который Ford называет "самым передовым, доступным и веселым Mustang EcoBoost из возможных". RTR - это не какая-то особая ограниченная серия, а настоящая заводская модель, которая присоединяется к другим Mustang с улучшенными характеристиками в линейке, таким как GT Performance Package, Mustang Dark Horse и Mustang GTD.

Хотя у него нет мотора V8, как у GT, четырехцилиндровый турбо на RTR похоже готов показать результат на коротких дистанциях и в дрифте. Ford показал демонстрационный автомобиль в качестве медиа-превью перед Детройтским автосалоном 2025 года с Гиттином-младшим, который был рядом, чтобы выполнить несколько дрифтов, чтобы поразить толпу. О технических характеристиках известно немногое, но Ford уверяет, что RTR заимствует некоторые ключевые моменты из деталей Mustang Dark Horse.

Улучшения к счастью внутри: больше структурных распорок, модернизированная подвеска, амортизаторы и пружины, новая настройка шасси и рулевого управления, большие тормоза Brembo и стандартные шины Continental SportCompact 6. Похоже, что на борту также будет какая-то технология турбонаддува и система Drift Brake. Будет некоторая внешняя отделка, характерная для RTR, например уникальная решетка радиатора. Хотя об этом пока тяжело говорить, так как демонстрационный автомобиль был оклеен камуфляжной пленкой.

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Несмотря на то, что Гиттин-младший и Ford работали вместе над другими проектами почти 20 лет, приятно видеть, что ориентированный на производительность RTR существует как реальная модель Mustang, поддерживаемая дилерскими центрами Ford. Гиттин-младший взволнован этим сотрудничеством, называя RTR "чистым доступным развлечением со множеством улучшений, включая компоненты Mustang Dark Horse, почти идеальное распределение веса Mustang EcoBoost и фирменный стиль RTR".

Mustang RTR будет представлен на Детройтском автосалоне 2025 года с 11 по 20 января. Однако Ford еще не объявил сроки/подробности выпуска автомобиля.