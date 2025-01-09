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Geforce RTX 5080 с DLSS 4: MFG впечатляет в первом тесте

Digital Foundry уже имела возможность протестировать Nvidia Geforce RTX 5080 с DLSS 4 и Multi-Frame Generation (MFG) в Cyberpunk 2077 и была впечатлена новой технологией масштабирования с ее расширенным набором функций.
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Технологические аналитики Digital Foundry в лице Ричарда Ледбеттера уже имели возможность протестировать Nvidia Geforce RTX 5080 с DLSS 4 и Multi-Frame Generation (MFG) в Cyberpunk 2077 и были впечатлены как видеокартой, так и явно модернизированной технологией масштабирования.

Super Resolution и лучевая реконструкция также обеспечивают значительное повышение качества благодаря новой функции под названием Vision Transformer (VT), говорится в отчете Digital Foundry. Для теста была доступна специальная версия Cyberpunk 2077, которая уже зарекомендовала себя как "витрина" Nvidia и поэтому должна послужить основой для первоначальной оценки технических демо.

"Есть некоторые явные признаки того, что некоторые проблемы, с которыми мы столкнулись при использовании DLSS, значительно улучшились. Размытие и ореолы были значительно уменьшены, а мерцание при движении и нежелательная стилизация контента практически исчезли.

В то же время лучевая реконструкция - по сути масштабирование трассировки лучей - демонстрирует аналогичные, весьма долгожданные улучшения." - Ледбеттер.

При выходном разрешении 4K/UHD (2160p) с активированной RT Overdrive DLSS 4 с многокадровой генерацией была протестирована впервые в прямом сравнении с DLSS 3 и известной генерацией кадров.

"При прямом сравнении Geforce RTX 5080 с полной генерацией нескольких кадров и активированной моделью Transformer и Geforce RTX 4080 Super с генерацией кадров я заметил улучшение частоты кадров на 91 процент." - Ледбеттер.

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"На новой видеокарте Geforce RTX 5080 технология DLSS 4 с многокадровой генерацией обеспечивает множитель частоты кадров до 535 процентов по сравнению с играми с собственным разрешением", - заявили в Digital Foundry.

"Два дополнительных созданных кадра увеличивают это значение до 725 процентов, а три кадра, как и ожидалось, обеспечивают самый большой прирост из всех - на 913 процентов по сравнению с представлением собственного разрешения." - Ледбеттер.

Ледбеттер также может сказать что-то положительное, когда речь идет о частоте кадров, поскольку визуализация показывает, что создание нескольких кадров "не только означает более быструю, но и более стабильную частоту кадров". Что касается задержки, которая конечно же продолжает увеличиваться с появлением MFG, Digital Foundry также сделала следующие комментарии.

"Итак основываясь на тестах, мы видим увеличение средней задержки на 6,4 мс при максимальной генерации кадров в обмен на увеличение частоты кадров на 71 процент - в целом справедливая сделка." - Ледбеттер.

По сравнению с уже известной генерацией кадров, более высокая задержка вызванная генерацией нескольких кадров, едва заметна, поэтому ролевая игра по-прежнему будет восприниматься и воспроизводиться отзывчиво.

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После тестирования Geforce RTX 5080 с DLSS 4 и многокадровой генерацией редактор подвел итоги следующим образом:

Мое время с Geforce RTX 5080 было многообещающим.

Весьма примечательно видеть, что Cyberpunk 2077 с трассировкой пути работает со скоростью более 120 кадров в секунду с новым поколением технологии масштабирования, поэтому вполне вероятно, что менее требовательные игры снова будут работать намного быстрее.

И еще тот факт, что генерация кадров оказалась весьма полезной для преодоления ограничений процессора во многих играх - будет интересно посмотреть, какую роль там играет новое поколение мультикадров.

"Между тем улучшения в сверхвысоком разрешении и качестве лучевой реконструкции похоже решают некоторые ключевые проблемы, с которыми мы столкнулись при использовании DLSS, несмотря на его статус самого качественного решения для масштабирования, доступного в настоящее время." - Ледбеттер. 

Однако Ричард также ограничился тем, что он может тестировать Geforce RTX 5080 и DLSS 4 с MFG только в течение "очень ограниченного периода времени" и только в одной игре. Поэтому дальнейшие тесты должны показать, насколько хороши новые видеокарты Blackwell и их расширенный набор функций.

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