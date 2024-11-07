Microsoft Flight Simulator 2024 - одна из таких игр, которая появится в Game Pass, франшизе существующей уже десятилетия. Поклонники Goat Simulator Remastered также смогут есть траву, пока их душа не устанет, на ПК и Xbox-версиях Game Pass. Отличная новость заключается в том, что эти игры доступны с первого дня, поэтому вам не придется ждать, чтобы сразу же поиграть в самые популярные игры. Эта игра станет доступна с первого дня 19 ноября для игроков на консолях и ПК.

Metal Gear Slug Tactics выйдет 5 ноября, тактическая ролевая версия легендарной франшизы. Режимы одиночной игры для Starcraft: Remastered и Starcraft II: Campaign collection также будут доступны 5 ноября.

После того, как Microsoft приобрела Activision-Blizzard, вливание высококачественных франшиз, естественно также будут с Game Pass. Call of Duty: Black Ops 6 была еще одной значимой игрой, недавно добавленной в библиотеку, также принесшей с собой огромную базу поклонников.

С таким солидным выбором игр на 2024 год несколько заметных названий также покинут сервис 15 ноября. Такие игры, как Persona 5 Tactica и Sommerville, покинут сервис. Это недостаток игр по ежемесячной подписке, поскольку вы никогда не владеете играми, как с физической копией, купленной в магазине.

Компромисс с Game Pass заключается в том, что вы получаете разумную фиксированную ежемесячную плату, которая позволяет вам знакомиться с большим разнообразием игр, не покупая каждую по отдельности. Скоро в Game Pass появятся и другие игры, поскольку Microsoft планирует поддерживать сервис свежим и пополнять его отличными играми.