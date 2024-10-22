MEGAsizeGPU (@Zed_-Wang) на X/Twitter заявил, что это скорее всего GeForce RTX 4070 Ti Super Solid OC 16 ГБ, а не графический процессор серии 50. Известный инсайдер считает, что GeForce RTX 5090 все еще не запущен в производство. Партнеры NVIDIA часто используют похожие воздушные кулеры на разных моделях графических процессоров в линейке, поэтому без более подробных фотографий сложно оценить ситуацию.

Однако есть еще больше интриги. MEGAsizeGPU с тех пор удалил пост на X/Twitter, в котором видео по сути называлось подделкой.

На первый взгляд видеокарта не выглядит существенно отличающейся от конструкции воздушного охлаждения на GeForce RTX 4090. Текущий флагман уже имел несколько довольно больших кулеров, поэтому новинка может быть не намного больше. Новые конструкции охлаждения были бы весьма кстати, если 600-ваттный TDP окажется верным.

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Видеоролик с Bilibili показывает тестирование того, что может быть RTX 5090

Заводы расположенные в Индонезии, могут быть связаны с ограничениями США на импорт в Китай, но здесь важно то, что здесь демонстрируется потенциальная GeForce RTX 5090. Бренд графического процессора принадлежит Zotac, который является сторонним партнером Nvidia. Из-за гонки вооружений ИИ между странами мира были введены более жесткие ограничения на мощные графические процессоры. Хотя большинство из них попадут в линейку центров обработки данных Nvidia , текущая GeForce RTX 4090 достаточно мощна, чтобы соответствовать рекомендациям по ограничению. Аналогично, еще более мощная GeForce RTX 5090 наверняка будет иметь ту же проблему.

Blackwell GeForce RTX 5090 также должен иметь до 21 760 шейдерных блоков, что превышает 16 384 у Ada Lovelace GeForce RTX 4090. Хотя цена на GeForce RTX 5090 пока неизвестна, следует ожидать хотя бы небольшого повышения цены по сравнению с GeForce RTX 4090. Сообщения о значительно более высоких ценах не были признаны подлинными, но остаются непредсказуемыми.

Видеоролик о заводе на Bilibili дает нам интересный взгляд на возможную GeForce RTX 5090, если это действительно так. До релиза еще несколько месяцев, так что у NVIDIA еще есть время закончить тестирование. Потенциальный анонс должен состояться на выставке CES 2025 в январе, где генеральный директор NVIDIA выступит с основным докладом.