В следующие выходные с 19 по 20 октября, Cloud Imperium Games проведет двенадцатый Citizencon - внутреннюю выставку игр Star Citizen и Squadron 42. Разработчики уже заранее опубликовали план, в котором раскрыты запланированные мероприятия. Первая презентация состоится в следующую субботу в 12:00. До обеда воскресенья все будет посвящено фанатскому контенту, концепциям, новым техническим деталям и функциям.



Но в субботу вечером, вероятно, все будет особенно интересно: с 18:30 запланировано все еще секретное мероприятие - на данный момент все, что вы можете увидеть, - это потемневший баннер с логотипом Объединенной Империи Земли. Это говорит о том, что с этого момента игра вероятно будет вращаться вокруг Squadron 42, и что Cloud Imperium Games есть что показать здесь что-то особенное.

Поэтому ожидание среди фанатов должно быть большим. В конце концов недавно ходили слухи, что игру могут закончить в следующем году.



Это событие очевидно ложится огромной нагрузкой на разработчиков. Том Хендерсон из Insider Games недавно сообщил о внутреннем электронном письме с просьбой сверхурочной работы. Соответственно студия требовала, чтобы все сотрудники работали в офисе в пятницу, как обычный рабочий день. Кроме того сотрудникам также приходится работать по субботам и воскресеньям. На объекте в первый день, по желанию из дома в воскресенье. Это не признак дальновидного планирования - и такие спринты вряд ли действительно повысят качество.