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Продажи Geforce RTX 4090 упали до нуля у крупного ритейлера Mindfactory

Становится все более очевидным, что Geforce RTX 4090, которая на данный момент является самой быстрой игровой видеокартой на рынке, скоро достигнет конца своего своих продаж.
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На 39-й календарной неделе года показатели продаж Geforce RTX 4090 у Mindfactory впервые упали до нуля, после того как ранее в неделю продавалось как минимум до 40 экземпляров видеокарты высокого класса. В последнее время цифры уже резко упали, и это неудивительно, поскольку сейчас на складе Mindfactory есть только одна модель по цене 2149 евро. У многих других ритейлеров в Германии дела обстоят не лучше. Последние модели, оставшиеся на складе, уже прродаются дешевле 2000 евро. Бестселлерами по-прежнему остаются Radeon RX 7800 XT, а также Nvidia Geforce RTX 4080, 4070 Ti и 4070.

Также стоит упомянуть Geforce RTX 4060 Ti, которая смогла успешно закрепиться на 5-м месте по продажам. По данным 3DCenter.org, около 60 процентов покупателей выбирают версию с 16 ГБ памяти GDDR6.

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