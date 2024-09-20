Это лишь некоторые цифры, которые по словам Ford, способен достичь его совершенно новый Mustang GTD 2025. Скорость и мощность этого авто превосходят даже показатели Shelby GT500, но к сожалению все машины стоимостью 325 000 долларов уже предзаказанны.

Shelby GT500 возможно является любимцем линейки Ford Mustang за свои эксплуатационные характеристики, а также за наследие Shelby и цену. Однако это не помешало Ford еще больше продвинуть платформу седьмого поколения. Взяв за вдохновение гоночный GT3, Ford начал разработку дорожной версии, которая в конечном итоге стала автомобилем, который вы видите здесь: Mustang GTD. (GTD — это дань уважения компании упомянутым GT3 в гоночном классе Grand Touring Daytona IMSA.)

Объединившись с Multimatic, компанией, которая построила второе поколение Ford GT, Ford создал Mustang с характеристиками, которые заставят любого сердце любителя автомобилей бится быстрее. Используя позаимствованный двигатель от Shelby GT500, инженеры Ford добавили систему сухого картера, которая не только позволяет совершать гоночные заезды с высокой перегрузкой, но и дает двигателю дополнительные 100 оборотов, достигая максимальной скорости 7650 об/мин. Кроме того FoMoCo изменили впуск, установили новые титановые выхлопные трубы и внедрили более короткий шкив нагнетателя, чтобы помочь GTD с двигателем V8 выдавать 815 л. с. и 900 ньтон-метров крутящего момента. Управление всей этой энергией осуществляется восьмиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением.

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Чтобы достичь заявленной скорости 325 км/ч сбалансированный GTD почти 50/50 использует встроенные динамические амортизаторы подвески Multimatic с золотниковым клапаном (DSSV), динамическую геометрию заднего крыла и активные закрылки под передней частью автомобиля, чтобы удерживать автомобиль на дороге.

Что касается колес, GTD оснащен 20-дюймовыми коваными алюминиевыми дисками (также доступны кованые магниевые диски), которые обуты в шины 325 мм спереди и 345 мм сзади. Торможение осуществляется с помощью карбон-керамических тормозов Brembo.

Ожидается, что производство начнется либо в конце года, либо в начале 2025.