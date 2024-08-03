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ASRock представила тонкую материнскую плату Mini-ITX AM5 для сборки собственного мини-ПК Zen 5

По данным ASRock, X600TM-ITX - единственная материнская плата поддерживающая процессора AMD серии Ryzen 9000 на базе Zen 5.
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Вероятно для этого потребуется обновление BIOS, как только чипы AMD следующего поколения поступят в продажу в следующем месяце после небольшой задержки запуска. Невероятно маленькая материнская плата ASRock поддерживает процессоры серий Ryzen 8000 и Ryzen 7000 мощностью до 65 Вт. Ограничение TDP означает, что вы сможете установить на эту плату Ryzen 5 9600X или Ryzen 7 9700X, но не Ryzen 9 990X (120 Вт) или Ryzen 9 9950X (170 Вт).

Новейшая материнская плата ASRock имеет размеры 170,18 мм на 170,18 мм. И хотя это явно не указано нигде, блоки ввода-вывода скорее всего не выше 25 мм, что типично для максимальной высоты для тонкого форм-фактора mini ITX, по сравнению с 44 мм для стандартной материнской платы mini ITX.

"Эта новаторская материнская плата идеально подходит для мини-ПК, решений "все в одном", образовательных инструментов и домашних кинотеатров. Она обеспечивает исключительную производительность, гибкость и долговечность. Повысьте свои вычислительные возможности с помощью непревзойденной мощности AM5 в тонком корпусе mini ITX", - заявляет ASRock.

Плата оснащена парой слотов SO-DIMM, поддерживающих до 96 ГБ памяти DDR5-6400+ (OC). Для хранения данных она оснащена двумя слотами M.2 (поддерживает PCIe Gen4 x4 и SATA 6 Гбит/с) и двумя портами SATA 6 Гбит/с.

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На этой материнской плате вы не найдете порта расширения PCI Express, что исключает использование дискретной видеокарты. Также обратите внимание, что поддержка ЦП ограничена 65 Вт. Тем не менее, в руководстве пользователя говорится, что плата поддерживает некоторый разгон как ЦП, так и графики.

Здесь достаточно всего, чтобы собрать достойный мини-ПК со встроенной графикой, большим объемом оперативной памяти и обширным хранилищем. Настройка ввода-вывода будет отличаться, поскольку ASRock предлагает до восьми вариантов конфигурации ввода-вывода в зависимости от потребностей покупателя. Кроме того она питается от адаптера питания постоянного тока 19 В, поэтому блок питания ATX (PSU) не требуется.

ASRock не упомянула цены или доступность своей новой материнской платы X600TM-ITX. Для справки, вы можете найти предыдущее поколение X300TM-ITX от ASRock примерно за 170 долларов на Amazon. По той же цене Amazon напрямую продает ASRock DeskMini X300W, базовую установку, которая включает материнскую плату, корпус, адаптер питания, кулер для процессора и различные другие мелочи.

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