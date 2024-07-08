Все обнаруженные идентификаторы iPhone используют одну и ту же схему именования iPhone17,x. Число 17 указывает, какой чип будет использоваться в телефоне, в данном случае это будет A18. Прошлогодние модели имели различия в идентификаторе: модели iPhone 15 Pro использовали iPhone16,x, а стандартные модели iPhone 15 - iPhone15,x. В моделях Pro использовался чип A17 Pro, а в моделях отличных от Pro - чип A16 Bionic.

Это изменение скорее всего является результатом большого продвижения Apple в сфере искусственного интеллекта. Большинство функций Apple Intelligence предназначены для запуска непосредственно на устройстве, что приводит к ограниченному внедрению на доступных в настоящее время iPhone. На данный момент единственными моделями, которые могут работать с Apple Intelligence, являются модели iPhone 15 Pro, которые составляют небольшую часть пользовательской базы компании.

Наличие такой небольшой группы пользователей, имеющих доступ к Apple Intelligence, не принесет Apple того дохода, на который она надеется, что и является причиной унификации чипов. Компании нужно, чтобы как можно больше пользователей воспользовались будущими функциями ИИ, чтобы она могла зарабатывать больше денег на своих партнерских отношениях в области ИИ. Это также увеличит потенциальный круг пользователей, которых можно убедить перейти на услугу по подписке, которую компания надеется запустить позже.

Интересно и то, что новых iPhone будет пять. Наиболее вероятный сценарий заключается в том, что пятым iPhone станет обновленная модель iPhone SE, которая не обновлялась с 2022 года. Эта модель была предложением Apple по самой низкой цене, ориентированным на привлечение клиентов. Неизвестно, последует ли обновленный физический дизайн или Apple продолжит использовать дизайн iPhone 8.

Это приятная новость для поклонников iPhone, поскольку использование разных чипов в моделях Pro выглядело как шаг, призванный оправдать разницу в ценах. Apple должна представить линейку iPhone 16 позднее в этом году.