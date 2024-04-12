Ожидается, что RDNA 3.5 будет выпущен в этом году с двумя или тремя конструкциями чипов от AMD: монолитный Kraken Point с 8 ядрами Zen 5, более мощный Strix Point, предположительно имеющий 12 ядер Zen 5, а затем возможно Strix Halo с процессором от 8 до 16 ядер Zen 5 и 20 ядрами рабочей группы RDNA 3.5 - графическая мощность аналогична Radeon RX 6700 XT (хотя и с более новой архитектурой). Однако мы должны отметить, что все еще продаются совершенно новые APU текущего поколения с почтенной архитектурой Vega, построенной еще в 2017 году.

Учитывая, что RDNA 3.5 специально оптимизируется как архитектура для использования в интегрированных графических проектах, она может значительно повысить эффективность по сравнению с RDNA 3, которая уже имеет отличную производительность. Вполне возможно, что приостановка разработки нового IGP даст графической команде AMD некоторую передышку, чтобы попытаться создать мощный чип, способный конкурировать с давним конкурентом NVIDIA.