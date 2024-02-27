Исходная версия также известна как одно из самых известных существующих приложений для стресс-тестирования графических процессоров, вызывающее выгорание графических процессоров из-за чрезвычайно интенсивной синтетической рабочей нагрузки, которая может выжать максимальное количество энергии и тепловой мощности, которые способен выдать ваш графический процессор. Тем не менее такое поведение обычно наблюдается при использовании FurMark для стабилизации разгона графического процессора. Любой графический процессор работающий со стандартными настройками, должен нормально запускать FurMark, поскольку графический процессор не выходит за пределы своих технических характеристик.

FurMark 2 - это первое крупное обновление оригинальной утилиты FurMark с момента ее дебюта в 2007 году. Новая версия не является полной переработкой исходной версии, однако разработчики добавили в приложение массу мелких обновлений, чтобы привести ее в соответствие с современными стандартами. Самым большим обновлением является базовый код, созданный с использованием GeeXLab, современного инструмента программирования, предназначенного для создания 3D-приложений. Разработчики также включили в приложение интеграцию поддержки 64-битной версии, включая загрузку как 32-битной, так и 64-битной версии, а также поддержку ОС Linux. Также была добавлена поддержка Vulkan API, включая стресс-тест, который можно запустить с использованием Vulkan, а не OpenGL. Это отлично подходит для новых графических процессоров с поддержкой Vulkan.

Также было добавлено множество мелких обновлений. FurMark 2 поставляется с улучшенной командной строкой, которая по-видимому обладает большей функциональностью, чем интерфейс командной строки в исходной версии. Результаты тестов FurMark 2 теперь можно публиковать в Интернете, как и в случае с 3DMark. Также были интегрированы современные версии GPU Shark2 и GPU-Z, что позволяет FurMark 2 отслеживать современные графические процессоры.

Насколько мы можем судить, основной стресс-тест "furry doughnut" не был изменен, поэтому эта новая версия потенциально все еще будет способна сжигать графические процессоры в определенных сценариях. Но эта проблема в первую очередь связана с тем, что пользователи разгоняют свои графические процессоры во время запуска FurMark 2 для проверки стабильности.

Команда разработчиков FurMark тщательно обновляет FurMark 2 (теперь доступен для загрузки), добавляя массу дополнительных обновлений. Последний патч, версия 2.1.0.2, был выпущен 15 февраля и на данный момент является одним из самых больших патчей. Патч исправляет несколько ошибок и добавляет около 30 новых моделей графических процессоров в список поддерживаемых видеокарт.