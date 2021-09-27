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Запрет на майнинг криптовалют в Китае скорее всего не поможет вам купить новую видеокарту

В нынешней ситуации, когда видеокарты предлагаются по завышенным ценам, есть другие альтернативы покупке новой видеокарты
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Китай расширил меры по борьбе с криптовалютами после нескольких месяцев закрытия майнинга эфира в стране, сделав еще один шаг и признав всю деятельность, связанную с криптовалютами, незаконной, как сообщает Financial Times.

Хотя это явно плохая новость для людей, пытающихся торговать с использованием цифровой валюты внутри страны, геймеры и разработчики ПК могут увидеть в этом событии, свет в конце туннеля для продолжающейся нехватки видеокарт. После выпуска серий Nvidia Ampere и AMD RDNA2 для использования на майнинговых фермах Ethereum, видеокарты были раскуплены массово, что вызвало разочарование игрового сообщества.

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В действительности этот запрет на криптовалюту и связанную с ней торговлю вряд ли упростит поиск видеокарты по рекомендованной цене.

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Геймерам, скорее всего, будет немного жалко криптомайнеров в Китае или тех, кто совершал значительные сделки с людьми внутри страны, и хотя мы, конечно, не одобряем экологических последствий майнинга, снижение спроса со стороны криптомайнеров, вероятно, не приведет к обильному росту запасов видеокарт. 

Мы находимся в разгаре глобальной нехватки кремниевых чипов из-за высокого спроса практически во всех областях технологий, от компьютеров до автомобилей и смартфонов, и по прогнозам таких компаний, как Intel, это продлится до 2022 года или даже дольше. Производство также ухудшилось из-за пандемии коронавируса, что привело к сокращению рабочей силы для таких производителей, как TSMC, крупнейшего в мире производителя полупроводников, который поставляет продукцию AMD, Apple, Nvidia и другим.

Поскольку так много крупных брендов, по сути, выстраиваются в очередь за доступным кремнием, ситуация выглядит напряженной, пока производственные мощности не смогут увеличиться. Эта нехватка затрагивает не только видеокарты, но и другое оборудование, пользующееся большим спросом, такое как консоли Sony Playstation 5 и автомобили. 

При таком высоком спросе в связи с пандемией и столь низком доступном инвентаре, это создало идеальный шторм нехватки оборудования с резким ростом цен благодаря искусственной инфляции и "барыгам", использующих ботов для скупки того небольшого количества доступных запасов, которые есть на MSRP, а затем перепродавать на таких сайтах, как авито с большой наценкой.

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Учитывая, что биткойн не добывался на потребительских видеокартах в течение некоторого времени, большая часть криптовалютного спроса на видеокарты исходила от майнеров Ethereum. Мы можем увидеть новый поток бывших в употреблении (и активно используемых) видеокарт на рынке по мере закрытия операций по майнингу, но с учетом того, что существующий спрос уже настолько высок, а производство сильно пострадает в обозримом будущем, маловероятно, что мы увидим увеличение количества продукции  на складах в течение некоторого времени.

Благодаря сочетанию того, что Nvidia внедряет ограничитель скорости хэша на наиболее востребованных графических процессорах, и Китай в последние месяцы принимает жесткие меры по майнингу эфира, появились прогнозы, что мы можем увидеть некоторое улучшение в наличии запасов, но на самом деле влияние было незначительным для нехватки чипов.

Если вы готовы рискнуть и купить подержанный продукт, то мы можем увидеть вторую волну подержанных графических процессоров, появляющихся в Интернете, при этом видеокарты GeForce RTX 3060 продаются сейчас от 60 тыс. на авито. Однако есть прогнозы, что крупные компании по майнингу могут быть перенесены в другие страны с менее строгими законами о торговле и добыче криптовалюты.

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В то время как биткоин не использует потребительские видеокарты, Ethereum, скорее всего, продолжит свою деятельность. Хотя стоимость первоначально упала после объявления о том, что Китай вводит общий запрет на криптовалюту, Coindesk показывает, что прибыль высокая, которую можно получить при майнинге, при этом стоимость как для Биткойна, так и для Ethereum значительно выше, чем была во время краха в июле.

К сожалению, у этого беспорядка нет простого решения. Могут пройти годы, прежде чем мы увидим, что уровень производства, наконец, достигнет текущего спроса, но есть шанс, что количество PC-геймеров могло снизиться из-за нехватки доступного оборудования. 

Моё предложение, хоть и не идеальное для всех, - это изучить игровой ноутбук или попробовать облачный потоковый сервис, такой как GeForce Now. Игровые ноутбуки кажутся более доступными, и с такими высокими ценами на выделенные видеокарты, вы можете получить всю систему по той же цене, что и Nvidia GeForce RTX 3080. 

Точно так же, там, где готовые игровые ПК когда-то считались более дорогими, чем создание собственных, сборщики систем могут получать запасы видеокарт напрямую от производителя (или аналогичных оптовых продавцов), что позволяет им получить гораздо низкую цену на компоненты. В результате покупка предварительно собранного ПК может сэкономить вам немного денег и времени, вместо того, чтобы ждать восстановления цен.

Если у вас уже есть компьютер, который вы пытаетесь обновить, и ваш интернет стабильный и скоростной, GeForce Now позволит вам играть в игры, которые у вас уже есть, через облачный сервис

Есть надежда, что что-то может измениться в ближайшие месяцы, но большинство свидетельств говорят о том, что это будет длиться очень долго.

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