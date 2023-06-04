Скорее всего, имелся в виду собирательный образ бойцов, которые находятся в городе на случай украинского контрнаступления.

Ближе к концу мая, когда основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о выходе наёмников из города к 1 июня, он продемонстрировал двух бойцов, которые останутся в городе на случай украинского контрнаступления - это «Бибер» и «Долик»

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В пресс-службе Пригожина поступил вопрос насчёт вывода бойцов частной военной компании из города, учитывая, что заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр подтвердила нахождение остатков наёмников в Бахмуте.

Евгений Пригожин заявил, что он сообщал ранее о выводе 99% наёмников с города. Причём речь не о точной, а о приблизительной цифре. При этом бизнесмен воспользовался случаем напомнить, что в городе действует «Бибер» и «Долик», которые хоть и не проводят инструктажи российской армии, так как она не терпит учений от наёмников, но они всегда готовы остановить украинское контрнаступление.

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Скорее всего, прозвищами этих двух наёмников Пригожин обозначает собирательный образ бойцов частной военной компании. То есть оставшаяся из них часть находится в городе, чтобы удерживать его случай наступательных операций украинской армии.