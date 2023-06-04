Ближе к концу мая, когда основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о выходе наёмников из города к 1 июня, он продемонстрировал двух бойцов, которые останутся в городе на случай украинского контрнаступления - это «Бибер» и «Долик»
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В пресс-службе Пригожина поступил вопрос насчёт вывода бойцов частной военной компании из города, учитывая, что заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр подтвердила нахождение остатков наёмников в Бахмуте.
Евгений Пригожин заявил, что он сообщал ранее о выводе 99% наёмников с города. Причём речь не о точной, а о приблизительной цифре. При этом бизнесмен воспользовался случаем напомнить, что в городе действует «Бибер» и «Долик», которые хоть и не проводят инструктажи российской армии, так как она не терпит учений от наёмников, но они всегда готовы остановить украинское контрнаступление.
Скорее всего, прозвищами этих двух наёмников Пригожин обозначает собирательный образ бойцов частной военной компании. То есть оставшаяся из них часть находится в городе, чтобы удерживать его случай наступательных операций украинской армии.