До 1 июня будут выведены все войска.

Как и обещал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, начиная с 25 мая по 1 июня частная военная компания организует вывод войск из Бахмута. Бизнесмен уже опубликовал соответствующее видео, где он располагается на фоне наёмников и сообщает о полном выводе войск в тыловые районы до первого дня лета.

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Занятые ЧВК «Вагнер» позиции будут переданы регулярной российской армии. Пригожин уточнил, что после вывода войск из города, бойцы получат новую задачу. Учитывая, что ранее была речь про «зализывание ран», скорее всего, они встанут на защиту границ или возьмут на себя менее важные функции.

Евгений Пригожин добавил, что частная военная компания оставляет за собой всё: позиции, боекомплект, сухпаёк. Если же российским военнослужащим будет трудно, то им на помощь придут два наёмника, которые якобы играли основную роль во взятии Бахмута. По его словам, на захват города повлияло два фактора и два человека, которые останутся на этом направлении. Их позывные - «Бибер» и «Долик»

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«Как только будет нужно, они станут на пути украинских военных» - заявил Пригожин.