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Великобритания совместно с США будет работать над поставками ВСУ западных истребителей
Возможно, вопрос поставок истребителей сдвинулся с мёртвой точки.
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Не так давно Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с немецким канцлером Олафом Шольцем объявил о создании «истребительной коалиции», к которой позже присоединилась Великобритания, Нидерланды и Франция. Германия отказалась принимать участие в инициативе украинского президента, обозначив приоритетом бронетехнику и противовоздушную оборону.

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Как сообщает Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, Великобритания совместно с Соединёнными Штатами Америки, Нидерландами, Бельгией и Данией будут работать вместе над тем, чтобы предоставить украинской армии необходимую боевую авиацию. В то же время штаты готовы одобрить обучение украинских пилотов по эксплуатации F-16.

Несколько дней назад Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос поставок западых истребителей для Украины будет поднят уже совсем скоро - на июньском саммите стран-участников североатлантического альянса.

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На текущий момент Украине удалось получить от союзников лишь советскую авиацию.

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#украина #великобритания #f-16
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