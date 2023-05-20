Возможно, вопрос поставок истребителей сдвинулся с мёртвой точки.

Не так давно Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с немецким канцлером Олафом Шольцем объявил о создании «истребительной коалиции», к которой позже присоединилась Великобритания, Нидерланды и Франция. Германия отказалась принимать участие в инициативе украинского президента, обозначив приоритетом бронетехнику и противовоздушную оборону.

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Как сообщает Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, Великобритания совместно с Соединёнными Штатами Америки, Нидерландами, Бельгией и Данией будут работать вместе над тем, чтобы предоставить украинской армии необходимую боевую авиацию. В то же время штаты готовы одобрить обучение украинских пилотов по эксплуатации F-16.

Несколько дней назад Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос поставок западых истребителей для Украины будет поднят уже совсем скоро - на июньском саммите стран-участников североатлантического альянса.

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На текущий момент Украине удалось получить от союзников лишь советскую авиацию.