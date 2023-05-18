У Бундесвера нет ни возможности, ни компетенции - считает Писториус.

В начале недели Президент Украины Владимир Зеленский, пребывая в Германии со служебным визитом, объявил о создании «истребительной коалиции», направленной на содействие в поставках западных истребителей украинской армии. Ещё тогда немецкий канцлер Олаф Шольц съехал с темы, услышав от украинского президента предложением принять Германии участие в коалиции. Позже стало известно, что пока только три страны готовы работать над вопросом истребителей для украинцев: Великобритания, Франция и Нидерланды.

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Министр обороны Германии Борис Писториус сделал официальное заявление касаемо участие немецкого правительства в «истребительной коалиции» Зеленского. По его словам, немцы не смогут принять участие в активной проработке этого вопроса, так как у Бундесвера нет ни возможности, ни компетенции, поэтому в Берлине не собираются заниматься западными истребителями.

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Глава немецкого оборонного ведомства добавил, что Германия является экспортом в танках и противовоздушной обороне, в чём как раз таки будет сосредоточенно помогать украинцам. Уделено внимание будет и поставкам боеприпасов для украинской армии.