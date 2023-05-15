Какие истребители он хочет сказано не было.

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Во время совместного брифинга Президента Украины Владимира Зеленского с немецким канцлером Олафом Шольцем было объявлено о создании «истребительной коалиции», в рамках которой украинская армия должна получить западные истребители. Правда, ранние попытки заполучить американские истребители F-16 не увенчались успехом.

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По его словам, пока что создание подобной коалиции находится в этапе разработки. Зеленский не озвучил и конкретные желания украинского правительства по истребителям, то есть модели, которые они бы хотели получить, учитывая сложившиеся реалии с невозможностью поставить американские F-16.

Пользуясь случаем, украинский президент сразу же обратился к Шольцу с просьбой присоединиться к «истребительной коалиции», чтобы преодолеть превосходство российской армии в воздухе, однако немецкий канцлер тут же обозначил, что немецкое правительство сконцентрировано на поставках современных систем противовоздушной обороны.

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Стоит отметить, что американские истребители получить у украинцев шансов практически нет. Связано это с длительным обучением пилотов, процессом передачи, запретом на реэкспорт(исключает поставки без согласия штатов), а также отсутствием инфраструктуры для взлёта F-16 на украинских аэродромах.