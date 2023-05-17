До этого Германия отказалась принимать участие в инициативе украинского президента.

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Не так давно во время совместной пресс-конференции Президента Украины Владимира Зеленского с немецким канцлером Олафом Шольцем было объявлено о создании «истребительной коалиции», цель которой помочь Украине заполучить западные истребители. Украинский президент, воспользовавшись случаем, предложил немцам примкнуть к его инициативе, однако Шольц ответил, что Германия сосредоточена на поставках систем противовоздушной обороны.

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Несмотря на это, уже вчера Владимир Зеленский отчитался о расширении недавно созданной «истребительной коалиции», куда примкнула Великобритания, Франция и Нидерланды. Первые договорённости были установлены с британцами во время встречи Зеленского с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, после «добро» на присоединение дал французский президент Эмманюэль Макрон и только после этого премьер-министр Нидерланд Марк Рютто.

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Украинский президент добавил, что ежедневно проводил колоссальную информационную работу, завлекая иностранных союзников поставлять украинской армии новое вооружение. Он напоминает, что когда-то идея поставок зенитно-ракетных систем Patriot казалась нереальной, а сейчас они спокойно стоят на вооружении Вооружённых сил Украины.