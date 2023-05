Российская армия может продвигаться на южном направлении.

Institute for the Study of War опубликовал отчёт, где прокомментировал возможное наступление российских сил в случае провала украинского контрнаступления Вооружённых сил Украины. Происходить это будет на южных территориях страны.

реклама

В аналитическом центре считают, что главной целью российской армии может стать Херсонская и Запорожская область. Правда, если наступление на Запорожском направлении можно ещё понять, то занятие правого берега Херсона, откуда российские военные ранее ушли, не особо логично.

Стоит отметить, что российское законодательство рассматривает Запорожскую и Херсонскую область частью России, а занятые украинской армией позиции в областях - оккупированными. Так или иначе, стремление получить полный контроль над вышеупомянутыми областями у российского военно-политического командования может присутствовать.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке 3070 Gigabyte за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

На текущий момент украинская армия готова к контрнаступлению и ожидает доставку оставшейся техники, а также благоприятной погоды для передвижения западных танков. Ещё одним условием, как заявлял Министр обороны Украины Алексей Резников, является Божья воля.