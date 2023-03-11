Он хочет составить конкуренцию Порошенко и Зеленскому.

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что совершит «политический камин-аут», который поразит всех россиян. Он выразил своё желание баллотироваться в украинские президенты уже в 2024 году, составив конкуренцию Порошенко и Зеленскому.

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По его словам, если бы ему удалось выиграть президентские выборы, то тогда бы уже точно снаряды «вагнеровцам» не пригодились бы. По всей видимости, Пригожин намекает на до сих пор нерешённую проблему с поставками боеприпасов его наёмникам.

На текущий момент известен факт накала отношений между Евгением Пригожиным и российским командованием. Основателя ЧВК «Вагнер» лишили доступа к каналам специальной связи, чтобы он не просил боеприпасы, а его представителя выгнали из штаба. Пригожину удавалось уже добиваться успеха в вопросах поставок снабжения, но сейчас всё безрезультатно.

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Ранее Евгений Пригожин сообщал, что украинское контрнаступление - известный факт, которому нужно препятствовать. Также он выражал мнение, что без помощи его частной военной компании у России не будет шансов на победу в военном конфликте.