Об этом он сообщил в своём Telegram канале.

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В своём официальном Telegram канале Евгений Пригожин ответил на вопрос касаемо боеспособности ЧВК «Вагнер», а также возможного исхода в случае прекращения существования такой организации. Пригожин подтвердил, что бойцы и командиры его организации - самые боеспособные, но это не означает слабость или глупость со стороны других командиров.

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По его словам, главная особенность ЧВК «Вагнер» заключается в том, что они дают командиру право проявить инициативу, а бойцу храбрость. Он также добавил, что в частной военной компании уважают личность всех бойцов.

Отвечая на вопрос про выход из боёв ЧВК «Вагнер», Пригожин подтвердил, что такой исход крайне печален. Он считает, что это не просто плохо, а «крах, катастрофа, которая приведёт к тотальному позорному поражению»

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Ранее основатель ЧВК «Вагнер» напомнил, что ситуация с поставками боеприпасов его наёмникам до сих пор не решена. Он пожаловался и на то, что на текущий момент у него обрезаны все связи с государственными ведомствами, а его представитель лишён доступа к Генштабу.