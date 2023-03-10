Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее отмечал, что Вооружённые силы Украины усиливают свою активность и получают подкрепление для обороны Бахмута. На текущий момент количество украинских военнослужащих на Бахмутском направлении оценивают в 12 - 20 тысяч человек.
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В своём официальном Telegram канале он ответил на вопрос касаемо украинского контрнаступления. Пригожин подтвердил, что подготовка Вооружённых сил Украины к контрнаступательным действиям - известный факт, которому они пытаются препятствовать.
Необходимость контрнаступления со стороны украинской армии Евгений Пригожин объясняет блокирование его частной военной компанией Бахмута, который украинское военное и политическое руководство сдавать не желает.
Известно, что в Украине действует рекламная кампания проекта «Гвардия наступления», в рамках которого проходят подготовку семь новых штурмовых бригад. Некоторые сформированы совсем недавно, например «Лють» в составе МВД, некоторые уже имеют боевой опыт - «Азов»
Окончательное формирование штурмовых бригад закончится к 1 апреля, а их обучение продлится ещё 2 - 4 месяца в зависимости от ситуации.