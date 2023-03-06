Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал про то, как 5 марта 2023 года обратился к военному командованию с просьбой предоставить боеприпасы для ведения боевых действий, но уже на следующий день его представителю аннулирован пропуск, запрещён доступ в штаб. Официальных объяснений по ситуации не опубликовано.

Предполагается, что это может быть связано с противодействием утечки информации. Наёмники из частной военной компании не являются российскими военнослужащими, поэтому если им и нужны какие-то секретные сведения из штаба, то получить они могут их официальным запросом. Правда, в таком случае появляется вопрос почему именно сейчас штаб военного командования вынес такое решение.

Ранее Евгений Пригожин рассказал про то, что фронт может посыпаться до российских границ, если ЧВК «Вагнер» покинут Бахмут, тем самым сделав существенный вклад в проигрыш. Он также отметил, что отсутствие заинтересованности поставлять частной военной компании боеприпасы может быть связано желанием командования скинуть все провалы на «вагнеровцев»