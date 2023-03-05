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Пригожин о возможном исходе: Фронт посыпется до российских границ
Но это если ЧВК Вагнер перестанет получать боеприпасы, более не проводя наступательные операции.
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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о возможном исходе военного конфликта, если его организация снова будет испытывать проблему с пополнением боеприпасов. Конкретно в пример была взята ситуация с теоретическим отступлением частной военной компании с Бахмута, что вызовет «эффект пружины»

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Так, по словам Пригожина, если «вагнеровцы» проиграют на Бахмутском направлении, то украинские военнослужащие начнут прорывать занятые российской стороной территории. Начнётся всё с прорыва ДНР и ЛНР, после Вооружённые силы Украины могут взять Сорокино(укр. Краснодон), тем самым выйдя на границы с Россией. Отступление такого рода может спровоцировать неприятности в Крыму.

В таком случае Пригожин считает, что ЧВК «Вагнер» войдёт в историю как люди, сделавшие основной шаг для проигрыша в конфликте, чего нельзя допустить. Он намекает, что Министерство обороны может скинуть всю вину на его организацию, поэтому они и не заинтересованы в поставке вооружения и боеприпасов.

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Напомним, что ранее военнослужащие ЧВК «Вагнер» испытывали проблемы с боеприпасами, а Евгений Пригожин, обещавший решить эту проблему, сообщил о своих провалах в кабинетах из-за критики Генштаба. По итогу организация смогла добиться поставок боеприпасов.

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#россия #украина #вагнер #чвк #пригожин #чвк «вагнер»
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