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Генеральный директор Epic Games Тим Суини назвал Google "бизнесом с гнилой душой". От части такие высказывания связаны с конфликтом компаний, когда Epic Games стали обходить комиссию площадок на внутриигровые покупки в Fortnite, что вынудило Google и Apple удалить игру из своих магазинов.

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По словам Тима Суини, Google нуждается в конкуренции, так как то, что они делают - неуважительно по отношению к пользователям. Речь об установке государственных приложений для отслеживания контактов на смартфоны пользователей и блокировке самой Fortnite.

Судебные разбирательства по поводу нарушения антимонопольных законов со стороны Apple и Google закончились ещё 25 мая, тогда судья объявила, что им необходимо как минимум несколько месяцев, чтобы изучить все предоставленные суду материалы и вынести точный вердикт.

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Перед удалением Fortnite из Google Play Тим Суини критиковал магазин за 30-процентовую комиссию на внутриигровые покупки, что, по его мнению, недопустимо.