Некогда популярная хакерская группа Anonymous объявила войну миллиардеру Илону Маску и его компании Tesla. По мнению членов организации, бизнесмен своими твитами слишком резко влияет на криптовалюту, что неуважительно по отношению к рядовым инвесторам.

В своём обращении "анонимусы" считают, что влияние Илона Маска на криптовалютный рынок слишком велико и он злоупотребляет этим, расшатывая курсы криптовалют, особенно Bitcoin, который из-за нескольких заявлений Маска и постов в Twitter обвалился почти в два раза.

Помимо высказываний в сторону миллиардера, упоминание его уровня тщеславия и постов, где он называл себя "Императором Марса", никаких действий пока не последовало. Учитывая, что сама организация является децентрализированной и не имеет ни лидеров, ни устава и других признаков самоорганизации, вряд ли какие-то санкции или атаки последуют за этим обращением.

В прошлом месяце из-за заявления Илона Маска о прекращении приёма Bitcoin в автосалонах Tesla, стоимость криптовалюты упала на десять тысяч долларов.