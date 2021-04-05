Украина оштрафовала Google на миллион гривен
Антимонопольный комитет Украины(АМКУ) вынес решение оштрафовать компанию ООО "Гугл", принадлежащую Google International LLC. Сумма штрафа составила 1 миллион гривен, или 2.7 миллиона рублей. Компания не смогла предоставить в срок требуемую информацию сотрудникам АМКУ, за что и была оштрафована.
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Размер штрафа оказался достаточно большим из-за того, что компания в течение года не могла предоставить нужную информацию, без которой было невозможно расследование заблокированного предпринимателя в приложении "Мой бизнес".
АМКУ считают, что непредоставление информации в срок препятствует работе комитета по делу, нарушающему законодательство об экономической конкуренции. После наложения санкций компания сразу же предоставила необходимую информацию, это учитывали при определении суммы штрафа.
Тем временем, саму корпорацию Google уже обвиняют в незаконном сборе информации пользователей для сервиса Google Analytics.
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