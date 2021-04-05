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Антимонопольный комитет Украины(АМКУ) вынес решение оштрафовать компанию ООО "Гугл", принадлежащую Google International LLC. Сумма штрафа составила 1 миллион гривен, или 2.7 миллиона рублей. Компания не смогла предоставить в срок требуемую информацию сотрудникам АМКУ, за что и была оштрафована.

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Размер штрафа оказался достаточно большим из-за того, что компания в течение года не могла предоставить нужную информацию, без которой было невозможно расследование заблокированного предпринимателя в приложении "Мой бизнес".

АМКУ считают, что непредоставление информации в срок препятствует работе комитета по делу, нарушающему законодательство об экономической конкуренции. После наложения санкций компания сразу же предоставила необходимую информацию, это учитывали при определении суммы штрафа.

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Тем временем, саму корпорацию Google уже обвиняют в незаконном сборе информации пользователей для сервиса Google Analytics.