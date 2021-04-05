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Cyberpunk 2077 получил прирост кадров на PS4 Pro

Из-за этого при резких движениях объекты могут не прогрузится.
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Выход нового патча 1.2 смог обеспечить Cyberpunk 2077 прирост к частоте кадров на PlayStation 4 Pro, теперь игра идёт в стабильные 30FPS даже в нагруженных сценах. К сожалению, сделано это было за счёт снижения нагрузки при подзагрузке локации. 

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Теперь любые небольшие объекты или другие детали появляются с задержкой, поэтому игроки могут заметить как перед ними появилась вывеска или персонаж. При резких движениях объекты в принципе не успевают прогрузится и игрок не увидит их.

Стоит отметить, что Xbox One X не имеет таких проблем, однако там игра идёт хуже всего и ни о каких стабильных кадрах в секунду идти речи не может. 

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Если на PlayStation 4 Pro хотя бы попытались решить проблему, то на обычных PlayStation 4 она актуально. Скорее всего, разработчики понимают, что нет смысла даже пытаться оптимизировать такую игру под пастген консоли.

Разработчики считают, что выход нового патча приблизил возвращение игры в PlayStation Store.

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