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Самые ожидаемые игры 2021: Hitman 3, Battlefield 6, S.T.A.L.K.E.R. 2 и другие

Прошлый год оказался не самым удачным в плане состоявшихся релизов, но в 2021 году количество качественных AAA тайтлов должно увеличиться.
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Прошлый 2020 год оказался тяжёл не только для бизнеса, но и для геймдева, который встретился с проблемой перехода на дистанционный способ разработки игр, из-за чего случилось множество переносов. К счастью, 2021 год в этом плане более лоялен к геймерам, крупные компании уже адаптировались под новые условия работы и готовы радовать нас качественными AAA тайтлами. В этой статье приведено 5 ожидаемых всеми игр, готовых выйти уже в этом году.

5) Ghostwire Tokyo

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Дата выхода: октябрь 2021 года.

Платформа: PC, PS.

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Описание: Некогда заполненный людьми японский город Токио опустел: в нём начали пропадать люди, а на улицах поселились призраки. Главному герою предстоит выяснить, кто стоит за таинственным исчезновением людей и покончить с этим.

Приключенческий экшен Ghostwire Tokyo разрабатывается уже несколько лет ведущим геймдизайнером Синдзи Микамо, за её издательство отвечает компания Bethesda. Синдзи Микамо работал над серией Resident Evil, но никогда не принимал участия в "долгостроях", которым является AAA тайтл Ghostwire Tokyo. Игра является временным эксклюзивом PlayStation и выйдет на ПК чуть позже, чем на консоли PS5.

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4) Hitman 3

Дата выхода: 20 января 2021 года.

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Платформа: PC, PS, Xbox, Nintendo Switch.

Описание: Агент 47 вместе со своим куратором Дианой Бёрнвуд кооперируются с давним знакомым Лукасом Греем, их целью стоит ликвидировать партнёров "Провиденс". Проблема в том, что охота за Агентом 47 лишь усиливается, а это в разы усложняет ситуацию. 

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Игра жанра стелс Hitman 3 разрабатывается на движке Glacier 2, серия Hitman уже популярна среди геймеров и рассказывать многого о ней не нужно. Hitman 3 будет включать в себя шесть локаций, первая из которых будет ОАЭ, город Дубай. В игру можно будет импортировать сохранения с прошлых игр, однако эту тему разработчики никак не раскрывают, возможно, система будет наподобие той, что применяется в Witcher 3. На просторах YouTube уже есть геймплейный ролики, где ютуберы демонстрируют игровой процесс. Выход планируется совсем скоро. Игра будет эксклюзивом Epic Games целый год, цена Deluxe версии - 2 000 рублей, Standart - 1 549 рублей.


3) Battlefield 6

Дата выхода: конец 2021 года(предположительно)

Платформа: PC, PS, Xbox.

Описание: По словам инсайдера Тома Хэндерсона, события Battlefield будут разворачиваться в недалёком будущем. По духу игра напомнит старый Battlefield 3 и не будет затрагивать тематику космоса или уже минувших войн.

DICE, которые в последнее время запустили конвейер Battlefield, наконец одумались и решили серьёзно взяться за разработку новой части Battlefield 6. Игрокам уже надоел сеттинг будущего, первой мировой войны, второй мировой войны, поэтому они взялись за то, что мы имеем сейчас - нынешнее время с небольшим шагом в будущее. Учитывая, что компания очень жестоко поступила с игроками, прекратив поддержку Battlefield 5 летом 2020 года, это очень может сказаться на придирчивости комьюнити и критиков. Пока официального трейлера игры нет, но есть любительские версии, вот одна из них.


2) Far Cry 6

Дата выхода: 26 мая 2021 года.

Платформа: PC, PS, Xbox.

Описание: Действия игры происходят в южной стране Яра, где правит беспощадный диктатор Эль-Президенте Антон Кастильо, его правительству противостоит оппозиция во главе главного героя Дани Рохаса.

Это уже шестая игра, продолжающая серию Far Cry, если исключить менее глобальные части, за это время Ubisoft хоть и научились делать игры, но заимели раздражающие геймплейные "фишки", которые преподносят в каждую из частей, например - разведывательные вышки. Изначально релиз игры планировался на февраля 2021 года, но пандемия всё изменила, поэтому игру перенесли на апрель, а потом и вовсе под конец мая. Игра будет продаваться практически во всех онлайн-магазинах игр, в том числе сервисах облачного гейминга. Запустить её можно будет на пастген консолях, что говорят о не сильной требовательности. Цена стандартного издания - 2 499 рублей, Gold издания - 4 165 рублей, а Ulimate издания - 4 579 рублей.


1) S.T.A.L.K.E.R. 2

Дата выхода: неизвестно, 2021 год.

Платформа: PC, Xbox, PS(позже)

Описание: Ничего конкретного неизвестно о S.T.A.L.K.E.R. 2 из-за условий NDA, которые подписывают разработчики. Известно лишь то, что главного героя зовут Скиф. 

О возобновлении разработки S.T.A.L.K.E.R. 2 стало понятно в 2018 году из заявления Сергея Григоровича, генерального директора GSC Game World. Ещё тогда большинство игроков начали закреплять официальный пост с анонсом игры у себя на стене ВКонтакте, пытаясь поддержать таким способом разработчиков. Хоть о геймплее новой части франшизы информации нет, прочитав пару новостей на портале, можно получить понимание того, чего хотят достигнуть разработчики. Из недавно вышедшего геймплейного тизера, созданного на движке игры, можно представить какой графика в S.T.A.L.K.E.R. 2 будет на момент его выхода.


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Теги

hitman 3 stalker 2 far cry 6 ghostwire tokyo battlefield 6
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