Telegram стал одним из самых популярных приложений в США
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Telegram - мессенджер, который был разработан Павлом Дуровым после продажи социальной сети ВКонтакте компании Mail Group. Своё начало приложение получило ещё в 2013, а в 2018 году неплохо раскрутилось из-за конфликта с ФСБ, требующих доступ к ключам дешифрации, позволяющих читать чаты и переписки пользователей Telegram. До недавнего времени Telegram был запрещён Роскомнадзором на территории России, так как ключи дешифрации не были переданы.
После недавней блокировки Президента США Дональда Трампа в Twitter, мессенджер получил огромной ажиотаж в Соединённых Штатах Америки и занял второе место по скачиваниям. Так в период с 6 по 10 января его установили 545 тысяч пользователей, этот показатель в три раза превышает результаты за прошлую неделю.
Также Павел Дуров заявил, что в случае, если появиться угроза исчезновения Telegram из магазинов приложений OC Android и IOS, разработчики уже разрабатывают браузерную версию мессенджера, благодаря которой можно будет избежать возможного давления со стороны Apple и Google.
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