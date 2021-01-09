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Американский Президент был заблокирован на две недели в Twitter, Facebook, Spotify, Twitch и даже Instagram, это напрямую связано с штурмом Капитолия, где заседает Конгресс США, который возглавил Дональд Трамп и критикой Вице-Президента Майка Пенса. Полиция особо не сопротивлялась при штурме здания и сдала его после того, как Вице-Президент Майк Пенс, конгрессмены были эвакуированы.

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Twitter дал Дональду Трампу две недели на удаление всех постов, которые якобы нарушили правила платформы. Однако, сейчас появилась информация, что блокировка оказалась бессрочной. Ранее жена Дональда Трампа заявляла, что её муж имеет особую зависимость от социальных сетей и дня без них прожить не может.

Возможно, блокировка связана с позицией Дональда Трампа, которая не устраивает Демократическую партию, от которой был избран новый Президент США, популярные летом 2020 года политические движения против расизма. Twitter дорожит своей аудиторией, поэтому вынужден подчиняться актуальным политическим настроениям общественности в Америке.

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Сам Дональд Трамп заявлял, что хоть и не признаёт честность президентских выборов 2020 года в США, не хочет устраивать свержение власти, поэтому попросил сторонников отступить. Он лично через две недели передаст власть новому Президенту США Джо Байдену.