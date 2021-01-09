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Twitter Американского Президента Дональда Трампа был заблокирован навсегда

Из-за событий, происходящих в США, а именно штурма Капитолия, который возглавил Дональд Трамп, Twitter Президента США был заблокирован навсегда.
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Американский Президент был заблокирован на две недели в Twitter, Facebook, Spotify, Twitch и даже Instagram, это напрямую связано с штурмом Капитолия, где заседает Конгресс США, который возглавил Дональд Трамп и критикой Вице-Президента Майка Пенса. Полиция особо не сопротивлялась при штурме здания и сдала его после того, как Вице-Президент Майк Пенс, конгрессмены были эвакуированы.

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Twitter дал Дональду Трампу две недели на удаление всех постов, которые якобы нарушили правила платформы. Однако, сейчас появилась информация, что блокировка оказалась бессрочной. Ранее жена Дональда Трампа заявляла, что её муж имеет особую зависимость от социальных сетей и дня без них прожить не может. 

Возможно, блокировка связана с позицией Дональда Трампа, которая не устраивает Демократическую партию, от которой был избран новый Президент США, популярные летом 2020 года политические движения против расизма. Twitter дорожит своей аудиторией, поэтому вынужден подчиняться актуальным политическим настроениям общественности в Америке.

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Сам Дональд Трамп заявлял, что хоть и не признаёт честность президентских выборов 2020 года в США, не хочет устраивать свержение власти, поэтому попросил сторонников отступить. Он лично через две недели передаст власть новому Президенту США Джо Байдену.

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Renegade1979
06:00
Если ему надо по делу что сказать, пусть нагрузит Кейли или использует акк @POTUS, там же так и написано, Президент Трумп. А революций там не надо, за это 20 лет гвантанамы дадут
Twitter Американского Президента Дональда Трампа был заблокирован навсегда
ахахах
05:59
негорюй-скоро и тебя там мобилизуют(воевать то будут до последнего украинца пендосы)
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ахахах
05:56
в революции узлы связи самое главное-а если ты за жабры связь недержишь то и невыйдет ничего
Twitter Американского Президента Дональда Трампа был заблокирован навсегда
Arimand
05:55
Меня вот одно восхищает. Тут в комментариях многие кучу времени и сил на споры тратят, а какой-то автор статей кратко почитав общую тенденцию пилит из этого новость и бабки получает. Мое почтение.
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eds
05:55
Сейчас США очень напоминает СССР, тотальная цензура и запрет иметь собственное мнение, если оно отличается от продвигаемого в массы "толерантного" мышления.
Twitter Американского Президента Дональда Трампа был заблокирован навсегда
Renegade1979
05:55
По задержанию представителя Зап. Вирджинии, который стримил себя с Капитолия (ФБР увезли на кичу, в пативене), можно даже пошутить про еще один импичмент Трампу по статье Incitement of insurrection. В...
Twitter Американского Президента Дональда Трампа был заблокирован навсегда
Arimand
05:54
А с тплинком то что не так? Знаю, много у кого стоит по наблюдениям, вроде как проблем не возникает. Есть правда упоротые, которые начинают всем вокруг рассказывать, что все роутеры кроме "микротиков...
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05:52
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Arimand
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