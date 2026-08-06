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Nacvark

Текст опубликован в личном блоге и его автор не имеет отношения к администрации сайта

Anthropic создаст собственную команду по разработке ИИ-чипов для Claude AI
Решение отражает общую тенденцию по созданию ИИ-стартапами специализированных чипов
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Компания Anthropic подтвердила создание собственной команды по разработке специализированных чипов для моделей искусственного интеллекта (ИИ) Claude AI. В компании открыли набор инженеров, которые будут совместно проектировать аппаратное обеспечение и ИИ-модели, чтобы повысить производительность, масштабируемость и снизить зависимость от дефицитных ИИ-ускорителей.Источник изображения: Reuters
URL изображенияНесмотря на запуск собственного направления, Anthropic не отказывается от сотрудничества с текущими поставщиками. Компания продолжит использовать инфраструктуру Amazon Web Services, Google, а также ИИ-ускорители NVIDIA и AMD, придерживаясь стратегии «мультичиповой» экосистемы.

Сроки появления собственного процессора не раскрываются, а эксперты оценивают стоимость разработки современного ИИ-чипа примерно в 500 милионов долларов.

Решение отражает общий тренд в индустрии: крупнейшие разработчики ИИ стремятся создавать специализированное «железо», оптимизированное под собственные ИИ-модели. Это позволяет снизить стоимость вычислений, уменьшить зависимость от сторонних поставщиков и эффективнее масштабировать сервисы на фоне стремительного роста спроса на вычислительные мощности.

#искусственный интеллект #anthropic #claude ai
Источник: reuters.com
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