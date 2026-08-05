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Nacvark

Текст опубликован в личном блоге и его автор не имеет отношения к администрации сайта

Разработчики из Бразилии создали шрифт, не распознаваемый ИИ
При этом он полностью читабелен для человека
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Разработчики представили новый шрифт ShieldFont, который способен защитить интернет-контент от массового сбора данных для обучения искусственного интеллекта (ИИ). В отличие от традиционных методов блокировки веб-сканеров, технология не мешает людям читать текст, но вводит в заблуждение ИИ.

Секрет заключается в использовании механизма OpenType: посетитель сайта видит привычные слова, тогда как в исходном HTML-коде отдельные существительные автоматически подменяются другими. Большинство ИИ-сканеров анализируют именно текстовую разметку страницы, а не её визуальное отображение, поэтому вместо оригинального материала получают искаженный контент.Источник изображения: ChatGPTПо словам разработчиков, в тестах более чем в 55% случаев защищённые тексты меняли фактический смысл после обработки алгоритмами, оставаясь при этом полностью читаемыми для людей. Разработка распространяется бесплатно с открытым исходным кодом и включает инструменты, позволяющие адаптировать технологию к другим шрифтам.

Авторами ShieldFont стали бразильская студия Seneda & Abrucio совместно с датской типографической компанией Playtype. Они подчёркивают, что проект направлен не против ИИ как технологии, а против практики массового сбора опубликованных материалов без согласия авторов. При этом разработчики признают, что ShieldFont не является абсолютно неуязвимым: если злоумышленник целенаправленно исследует конкретный сайт, он сможет восстановить схему подмены символов. Однако для массового автоматического сканирования технология значительно повышает стоимость и сложность обработки данных, поскольку заранее определить использование такого шрифта невозможно.

#бразилия #шрифт
Источник: techspot.com
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