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Nacvark
Google отключила Earth AI на следующий день после запуска из-за фейков
ИИ-сервис быстро стал инструментом для создания фейков
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Google менее чем через сутки после запуска отключила новую функцию Earth AI в сервисе Google Earth, позволявшую пользователям с помощью искусственного интеллекта (ИИ) изменять спутниковые снимки по текстовым запросам. Решение было принято после волны критики со стороны исследователей, журналистов и специалистов по анализу открытых данных (OSINT), которые предупредили, что инструмент способен значительно упростить создание правдоподобных фейков.Источник изображения: ChatGPTФункция была построена на базе ИИ-модели Nano Banana 2 и позволяла добавлять или изменять объекты на спутниковых, аэрофотоснимках и трёхмерных картах Google Earth с помощью текстовых команд. Хотя созданные изображения помечались цифровыми водяными знаками и не отображались в основной картографической базе Google Earth, пользователи быстро продемонстрировали, что инструмент можно использовать для создания реалистичных изображений несуществующих разрушений, военных объектов, стихийных бедствий и других событий. Они, в свою очередь, могут распространяться в социальных сетях.

Google Earth традиционно считается надёжным источником геопространственных данных, поэтому внедрение ИИ, которое может подорвать это доверие, сталкивается с сопротивлением. Компания пообещала проработать дополнительные меры, которые смогут предотвратить создание фейков.

#google #google earth
Источник: techcrunch.com
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