RosaicLabs получила доступ к технологиям процессоров Atom

Intel заключила необычное соглашение с недавно созданным стартапом RosaicLabs, предоставив компании доступ к технологиям процессоров Atom. По данным Reuters, такой шаг является крайне редким для американского производителя микросхем, который традиционно крайне осторожно относится к лицензированию своих разработок и интеллектуальной собственности. Источник изображения: Reuters

URL изображенияИсточники Reuters сообщили, что Intel предоставит RosaicLabs доступ к RTL-коду (register-transfer level) архитектуры Atom – одному из ключевых элементов разработки процессоров. Такой уровень доступа позволяет инженерам изучать внутреннее устройство чипов и использовать технологии Intel для создания собственных специализированных решений. Обычно подобные технологии не передаются сторонним компаниям, поскольку они содержат значительную часть интеллектуальной собственности производителя. Именно поэтому соглашение рассматривается аналитиками как беспрецедентный шаг для Intel.

Стартап RosaicLabs был зарегистрирован в штате Делавэр в мае 2026 года. Позже в регистрационных документах появился генеральный директор компании – Амарджит Гилл, опытный руководитель полупроводниковой отрасли и венчурный инвестор. Ранее он работал над созданием нескольких известных стартапов, включая Rivos и Nuvia. Обе компании впоследствии были приобретены крупными игроками рынка, включая Qualcomm. Гилл также давно знаком с нынешним главой Intel Лип-Бу Таном – они неоднократно выступали соинвесторами в различных технологических проектах.

В Intel отказались комментировать детали сделки. Однако эксперты считают, что соглашение отражает изменение подхода компании после прихода Лип-Бу Тана на пост генерального директора, который поддерживает свои старые связи.