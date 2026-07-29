До недавних пор не было информации об арендаторе дата-центра мощностью 1 гигаватт

Компания NVIDIA оказалась тем самым анонимным арендатором гигантского центра обработки данных в Техасе в рамках сделки стоимостью 50 миллиардов долларов. Как сообщает издание Financial Times, компания подписала соглашение с Hut 8, незадолго сообщившей, что нашла клиента с «высоким кредитным рейтингом». Источник изображения: Reuters

URL изображенияСделка рассчитана на 15 лет, а её первоначальная стоимость составит 20 миллиардов долларов с возможностью расширения. Дата-центр Beacon Point рассчитан на мощность 1 гигаватт и предназначен для размещения вычислительного оборудования.

NVIDIA известна тем, что является ключевым поставщиком чипов искусственного интеллекта (ИИ), но этот проект позволит ей самостоятельно оборудовать дата-центр передовыми ускорителями и сдать в субаренду другим компаниям.

В NVIDIA официально не подтвердили и не опровергли информацию о сделке. В то же время представители компании подтвердили, что сотрудничают с партнёрами для ускоренного развёртывания современной ИИ-инфраструктуры на базе архитектуры DSX AI Factory, объединяющей собственные аппаратные и программные решения с решениями других компаий.