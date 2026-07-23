Компания впервые выпустив сразу три устройства: Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra и Galaxy Z Flip8

Samsung представила новое поколение складных смартфонов Galaxy Z, впервые выпустив сразу три устройства: Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra и Galaxy Z Flip8. Презентация состоялась на мероприятии Galaxy Unpacked в Лондоне.

Компания делает ставку на расширение аудитории складных устройств, предлагая модели для разных сценариев использования: стандартный Fold8 ориентирован на мультимедийный контент, Fold8 Ultra – на максимальную производительность и создание контента, а Flip8 – на компактность и повседневное использование. Источник изображения: Samsung NewsroomГлавной новинкой стал Galaxy Z Fold8 Ultra – первый смартфон в линейке с приставкой Ultra. Он оснащён 8-дюймовым складным дисплеем, основной камерой на 200 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мА·ч и процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5. Более доступный Galaxy Z Fold8 получил совершенно новый форм-фактор с широким экраном, напоминающим паспорт, что делает устройство удобнее для просмотра видео и чтения. Galaxy Z Flip8 стал самым тонким и лёгким смартфоном серии: обновлённый внешний экран FlexWindow теперь позволяет запускать приложения без раскрытия устройства.

Одновременно Samsung повысила цены на всю линейку примерно на 100 долларов. Стоимость Galaxy Z Fold8 начинается от 1899 долларов, Fold8 Ultra – от 2099 долларов, а Galaxy Z Flip8 – от 1199 долларов. В компании объясняют подорожание резким ростом стоимости микросхем памяти и других компонентов.