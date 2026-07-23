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Nacvark
NVIDIA передала суперкомпьютер военно-морскому университету США для развития ИИ
Это первый случай, когда компания передаёт передовые технологии американским военным
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Компания NVIDIA передала современный суперкомпьютер на базе новейшей платформы GB300 Grace Blackwell некоммерческому фонду, связанному с Военно-морской аспирантурой США (Naval Postgraduate School). Учебное заведение, находящееся в Монтерее (штат Калифорния), готовит магистров и докторов наук по направлениям компьютерных технологий, инженерии, кибербезопасности и военных наук.Источник изображения: Reuters
URL изображенияПо словам представителей NVIDIA, новая вычислительная система будет использоваться для исследований и разработки технологий искусственного интеллекта (ИИ) в интересах национальной обороны. Технические характеристики суперкомпьютера и его стоимость стороны не раскрывают.

Однако известно, что система построена на серверах GB300 Grace Blackwell – самом современном поколении ИИ-платформ NVIDIA. Торжественная презентация прошла в кампусе университета с участием генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга и командующего Индо-Тихоокеанским командованием США адмирала Сэмюэла Папаро. По словам Хуанга, ИИ станет одной из ключевых основ американской обороны в ближайшие годы, а доступ военных исследователей к передовым вычислительным мощностям позволит значительно ускорить разработку новых технологий.

Reuters отмечает, что это первый случай, когда самые современные серверы NVIDIA напрямую передаются структуре, связанной с вооружёнными силами США. Ранее чипы Blackwell планировалось использовать только в суперкомпьютерах Министерства энергетики США. 

#nvidia #сша #искусственный интеллект
Источник: reuters.com
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