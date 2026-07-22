Он вступит в силу уже с 1 сентября

Франция стала первой страной Европейского союза, официально запретившей детям младше 15 лет пользоваться социальными сетями. Национальное собрание и Сенат одобрили соответствующий закон, который вступит в силу уже 1 сентября, то есть к началу нового учебного года. Источник изображения: Reuters

URL изображенияСогласно новому законодательству, платформы будут обязаны не только запретить регистрацию пользователей младше 15 лет, но и в течение четырёх месяцев удалить уже существующие аккаунты несовершеннолетних. Кроме того, сервисы должны внедрить надёжные системы проверки возраста, соответствующие требованиям французского регулятора по защите персональных данных. В случае несоблюдения закона компаниям могут грозить серьёзные штрафы.

Власти Франции объясняют необходимость закона растущими опасениями по поводу влияния социальных сетей на психическое здоровье подростков. Среди основных рисков называются кибербуллинг, зависимость от экранов, тревожность, депрессия и доступ к вредному контенту.

Аналогичная инициатива рассматривается в более чем 10 странах Европейского союза. Поводом для введения запрета стал опыт Австралии, где население не сопротивлялось вводу запрета.