Испытания, судя по всему, затруднены техническими сложностями

Компания SpaceX перенесла попытку запуска Starship после того, как прошлые испытания были отменены из-за проблем с двигателями. Как известно, запуск 13-го испытательного полёта Starship с космодрома Starbase в Бока-Чика (Техас) был отменен 16 июля в последнюю секунду перед стартом из-за отказа нескольких двигателей. Источник изображения: Reuters

URL изображенияИлон Маск на своей странице в социальной сети X сообщил, что следующая попытка запуска состоится в пятницу. При этом изначально глава SpaceX рассчитывал, что испытания перенесут ближе к началу этой недели. Судя по всему, технические неполадки вынудили компанию перенести испытания на более позднюю дату.

Такие корректировки планов уже отразились на фондовом рынке: SpaceX за сутки потеряла 5,43% от стоимости акций. Учитывая капитализацию компанию в размере 1,6 триллионов долларов, речь идёт о десятках миллиардов долларов. Стоит также понимать, что если запланированные в пятницу испытания будут вновь перенесены или столкнуться с неудачей – тенденция с обесцениванием акций сохранится.

Ранее уже была новость о том, что Илон Маск потерял примерно 500 миллиардов долларов после IPO SpaceXAI. Компания теряет стоимость на фоне провалов в своей космической стратегии.